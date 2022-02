Le gouvernement congolais vient de publier des avis d’appel à candidature pour le poste de Directeur Général de la SNEL, REGIDESO et FONER, par le canal du Comité de Pilotage de la Réforme des Entreprises du Portefeuille de l’Etat (COPIREP).

Le profil des potentiels candidats doit répondre à 16 critères fixés pour être désigné DG dans ces 3 entreprises. Ces critères sont les suivants :

1) Être de nationalité congolaise ;

2) Être âgé (e) d’au moins 25 ans et de tout au plus 70 ans ;

3) Être de notoriété et de probité morale et intellectuelle avérées ;

4) Être titulaire d’un diplôme universitaire de niveau minimum L2, Ir (Ingénieur) ou équivalent, délivré par une institution d’enseignement supérieur reconnue ;

5) Justifier d’une expérience professionnelle de minimum 10 ans dans des fonctions de direction dans une société privée (d’envergure d’une entreprise publique), une entreprise publique ou un établissement public à caractère industriel et commercial ; Une expérience dans la production, le transport, la distribution et la commercialisation de l’énergie électrique est un atout.

6) Justifier des connaissances spécifiques dans le management société ; Une expérience en redressement d’entreprise en difficulté est un atout ;

7) Justifier des connaissances moyennes en droit des sociétés et en restructuration d’entreprise ;

8) N’avoir pas encouru de condamnation définitive de trois mois au moins de servitude pénale principale ou des travaux forcés, notamment en tant qu’auteur, co-auteur ou complice des détournements des deniers publics ou privés, d’abus de confiance, de corruption, de blanchiment d’argent, d’émission de chèques sans provision ;

9) N’avoir pas été sanctionné pour prise illégale d’intérêt ;

10) N’avoir pas été reconnu responsable d’une faillite ou condamné pour banqueroute ;

11) N’avoir pas été révoqué de ses fonctions antérieures pour mauvaise gestion établie ;

12) Ne pas avoir un quelconque intérêt dans une entreprise privée ou autre organisation qui est en affaire avec la société ;

13) Ne pas avoir un mandat politique ;

14) Ne pas exercer une activité commerciale similaire ou concurrente à l’objet social de la SNEL menée directement ou indirectement ou par personne interposée ;

15) Connaissances de l’outil informatique (Word, Excel, PowerPoint, Internet)

16) Avoir une parfaite connaissance de la langue française.

A en croire l’argenté congolais Nicolas Kazadi, la décision du changement des mandataires à la SNEL, la REGIDESO et au FONER, est notamment due à l’exigence des partenaires financiers internationaux qui veulent, avant d’injecter de l’argent dans le secteur de l’eau et électricité et des infrastructures que le gouvernement congolais mette à la tête de ces entités des mandataires compétents à même de bien gérer ces structures publiques. le ministre des fiances l’avait signifié au cours de la 38e réunion du conseil des ministres.