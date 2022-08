Reçus par Antony Blinken secrétaire d’État américain, des activistes ont insisté sur la « sincérité des USA » et la fermeté à avoir vis-à-vis de Paul Kagame.

Au dernier jour de son séjour en terre congolaise, Antony Blinken a échangé ce jeudi avec cinq acteurs de la société civile Julienne Lusenge, défenseure des droits humains, présidente du conseil d’administration de Solidarité Féminine pour la Paix et le Développement Intégral (SOFEPADI) et directrice du Fonds pour les Femmes Congolaises (FFC), Fred Bauma, secrétaire exécutif d’Ebuteli et militant de la Lucha (Lutte pour le changement), Denis Mukwege, prix Nobel de la paix, Père Rigobert Minani Bihuzo du Centre d’études pour l’Action sociale (CEPAS) et Me Arsene Mukendi Tshidimu de l’Institut Dallaire.

L’un des points de plaidoyer développés par les activistes est la fermeté vis-à-vis de Paul Kagame. Ils ont demandé que soit clairement établi que les USA ne cautionnent pas les appétits économiques et belliqueux du Rwanda au prix du sang des congolais.

Certains parmi eux ont recommandé à Antony Blinken de développer un rapport de franchise avec la RDC, d’aller au-delà de l’affirmation des principes et de bonnes intentions pour pacifier l’Est de la RDC. Ils ont insisté sur la portée sous régionale de la crise dans la partie orientale du Congo-Kinshasa et de la nécessité d’une approche plus globale.