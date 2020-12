« Le Président de la République vient d’apporter une réponse claire et précise aux attentes du peuple congolais », se réjouit Moïse Katumbi président national d’Ensemble pour la République.

Selon Moïse Katumbi, le chef de l’État a montré sa volonté de placer les intérêts du peuple au centre. « Le Président de la République vient d’apporter une réponse claire & précise aux attentes du peuple congolais. Je salue son courage et sa lucidité. J’appuie sa volonté de placer la population au cœur de ses préoccupations et de chercher les voies et moyens de répondre à ses besoins » a-t-il twitté.

Il sied de noter que dans son adresse à la nation dimanche 06 décembre 2020, le président Félix Tshisekedi a mis fin à l’accord FCC-CACH, le mariage qui le lié avec le regroupement politique de Joseph Kabila.

Félix Antoine Tshisekedi a annoncé la nomination d’un informateur dans le tout prochain jour pour identifier la nouvelle majorité. Félix Tshisekedi souhaite que les congolais bénéficient de ses richesses et que la répartition soit équitable.

Rappelons que, le président Félix Tshisekedi a dans les 4 langues nationales conclu son message à la nation en demandant à tous les congolais de se lever maintenant parce que le travail vient de commencer.