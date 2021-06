Le secrétaire général de l’Union pour la démocratie et le progrès social (UDPS), Augustin Kabuya, a répondu, mardi 8 juin, à une certaine opinion qui considère comme un règlement de comptes les révélations de l’Inspection générale des finances (IGF), en rapport avec la détention des cartes visa par certaines autorités politiques.

Augustin Kabuya s’est exprimé ainsi au cours d’une matinée politique qu’il a animée au siège de l’UDPS. Pour le secrétaire général de ce parti politique, ceux qui sont cités dans ce rapport de l’IGF doivent se préparer à répondre de leurs actes devant la justice. « Préparez-vous à présenter vos moyens de défense », a-t-il fait savoir. L’UDPS n’est pas derrière la proposition de Noël Tshiani.

Par ailleurs, devant les combattants et certains cadres de l’UDPS, Augustin Kabuya s’est également exprimé sur la proposition de Noël Tshiani, de ne permettre l’accession à la fonction de Président de la République qu’aux Congolais et Congolaises né(e) de père et de mère congolais.

Tout en précisant que Noël Tshiani, candidat malheureux à la présidentielle de 2018 n’a jamais été membre de l’UDPS, Augustin Kabuya a précisé que l’UDPS ne lui a pas inspiré sa proposition.