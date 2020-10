Le ministre de la décentralisation et réformes institutionnelles Me Azarias Ruberwa, est attendu ce lundi 19 octobre à l’Assemblée nationale. L’homme de la République de Minembwe, va s’expliquer au sujet de l’installation des dirigeants de la commune rurale de Minembwe au Sud-Kivu.

Célestin Kalombo Musao le rapporteur de la chambre basse du parlement congolaise, a livré cette information dimanche 18 octobre dans un message rendu public par le service de communication de ladite chambre.

C’est depuis le jeudi 15 octobre que les élus du peuple avaient levé l’option d’interpeller le ministre Azarias Ruberwa. Les députés reproches le ministre de la décentralisation et réformes institutionnelles, d’avoir facilité l’installation du bourgmestre de Minembwe, à la suite de l’instauration de cette entité en commune rurale.

Azarias Ruberwa dément de ne pas avoir installé le bourgmestre de Minembwe. Pour lui, tout ce qui s’y passe, l’a été sous la bénédiction du conseil des ministres.

« La décision a été prise au Conseil des ministres pour que nous allions à deux, avec le ministre de la défense et une grande délégation, plutôt pour des raisons de sécurité et de paix. Jamais dans l’ordre de mission et jamais dans les faits, je n’ai installé le bourgmestre. On me l’a attribué de façon extrêmement abusif et mensonger », avait-il déclaré le mardi 13 octobre dernier au cours d’un point presse à Kinshasa.