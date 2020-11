Une pension que certains congolais trouvent très salée comme Me Georges Kapiamba de l’ACAJ. Ce dernier soutient, documents en mains, que Joseph Kabila touche mensuellement 680.000 USD du trésor public. Il trouve cela énorme comparativement aux recettes de l’État qui sont au rouge.

ACAJ exige sa réduction substantielle à l’Assemblée nationale. On entend çà et là des protestations sur la pension que touche Joseph Kabila en tant qu’ancien Président de la République conformément à la loi sur le « Statut d’ancien chef de l’Etat élu».

ACAJ s’interroge pour savoir comment un compatriote peut toucher 680.000 dollars américains par mois avec budget de l’Etat toujours minime, qui ne permet pas de financer les secteurs de développement du programme du gouvernement.

ACAJ demande par ailleurs à l’Assemblée nationale de réduire substantiellement cette pension de l’ancien Président de la République Joseph Kabila en la ramenant à des proportions acceptables.

Ce montant est astronomique et rien ne le justifie selon toujours le Coordonnateur d’ACAJ. Du côté de la Présidence de la République, on s’attaque aussi à cette pension. Le conseiller économique du chef de l’Etat Marcellin Bilomba, avait indiqué autrefois que cette pension contribuait au dépassement dénoncé dans les dépenses dans la reddition des comptes vu qu’elle émarge au budget de la Présidence de la République.

Ce qu’avait contredit toujours en son temps le ministre des Finances, Sele Yalaghuli, qui, lui, montre que la pension de Joseph Kabila en tant qu’ancien Président de la République émarge plutôt au Budget du ministère du Budget et non de la Présidence de la République comme on l’a laissé entendre. Toutefois, ni la Présidence de la République ni le ministre des Finances n’ont divulgué le montant de la pension de Joseph Kabila comme ancien Président de la République.

C’est Georges Kapiamba d’ACAJ qui, le premier, a révélé ce montant de 680.000 USD sur foi des pièces-comptables de la BCC en sa possession. Si tel est le cas, il y a lieu que l’Assemblée nationale accède à sa demande pour réduire le montant de cette pension sociale de Joseph Kabila en restant dans la marge de sa qualité d’ancien Président de la République avec une pension raisonnable qui tient compte des réalités du trésor public.

Source: Forum des As