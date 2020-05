RDC : 9 millions USD levés le 26 mai 2020 grâce aux Bons du Trésor!

Selon le ministère des Finances qui a livré cette information, trois soumissionnaires ont été servis pour ces titres financiers d’une échéance de trois mois au taux limite accepté de 8%.

Un montant global de 17 milliards CDF (9,189 millions USD) a été levé sur le marché intérieur en République démocratique du Congo (RDC), suite aux adjudications des Bons du Trésor du mardi 26 mai 2020, sur les 30 milliards CDF visés, soit un taux de couverture du montant mis en adjudication de 56,67%.

En cumul, la RDC a pu lever, au cours du mois de mai 2020, 80,5 milliards CDF (43,513 millions USD) sur le marché intérieur grâce aux Bons du Trésor, sur les 110 milliards FC visés, soit un taux de réalisation de 73,18%.

Lancés officiellement en 2019, les Bons du Trésor constituent pour la RDC, un des moyens de faire face à la faiblesse de la mobilisation des recettes. Une initiative de l’exécutif national congolais qui s’inscrit dans le cadre de la diversification des sources de financement. Ce qui lui permet de financer ses multiples dépenses publiques.



Le Bon du Trésor n’est autre qu’un titre d’emprunt émis par l’Etat et remboursable à échéance. Enles Bons du Trésor sont émis par le gouvernement.Ces titres d’emprunt, une fois achetés par un opérateur économique ou un particulier, ce dernier prête de l’argent à l’État et du coup, il devient sonGaranti à 100 % par le gouvernement qui l’émet, le Bon du Trésor est l’un des placements les plus sûrs sur leselon les spécialistes.

Source: Zoom Eco