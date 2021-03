Esther Ndengue Fayulu, la présidente de la Fondation qui porte le même nom, salue, à l’occasion de la journée internationale des droits des femmes, toutes les femmes qui défendent les droits des autres.

« En ce jour du 8 mars 2021 où le monde célèbre les droits des femmes, Je pense à toutes les femmes malades, les femmes battues, à celles victimes de violences diverses, aux femmes abandonnées et isolées…Je prie Dieu pour qu’Il les assiste et je lance un appel pressant au monde pour le respect du caractère sacré de la vie. Je salue toutes les femmes qui se sont battues pour la liberté de la femme et toutes celles qui poursuivent avec courage ce combat. Je salue la résilience de toutes les femmes qui se battent dans l’ombre et qui œuvrent pour un monde meilleur » dit-t-elle.

Et de poursuivre : « J’ai une pensée particulière à la femme Congolaise. Le véritable martyr que tu vis chaque jour dans la partie Est du pays étrangle mon cœur. Cependant, notre leadership de caractère est sollicité ici pour imposer le changement dont le pays a besoin. Puisse Dieu nous aider à relever tous les défis auxquels nous sommes confrontés ».

Le monde a célébré lundi 8 mars, la journée internationale des droits de la femme. Le thème retenu pour 2021 est : « Leadership féminin : pour un futur égalitaire dans le monde de la Covid-19 ». En RDC, la journée internationale de la femme, édition 2021, est célébré sous le thème : « le leadership féminin d’excellence, société égalitaire et numérique à l’ère de la Covid-19 ».