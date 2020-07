RDC : 6,75 millions USD mobilisés par le gouvernement grâce aux Bons du trésor le 14 juillet 2020

Un montant total de 13,5 milliards de francs congolais a été levé par le Gouvernement grâce à deux lots des Bons du Trésor lancés le mardi 14 juillet 2020. C’est ce que rapporte le ministère des Finances publiques.

Le communiqué officiel rendu public sur son site renseigné qu’avec les titres de trois mois d’échéances, il a été levé 8,5 milliards CDF sur les 20 milliards CDF visés, soit un taux de couverture du montant mis en adjudication de 42,5 %. Ces Bons du Trésor, ajoute-t-il, ont été servis à deux soumissionnaires au taux d’intérêt limite accepté de 15 %.

Quant au lot de six mois d’échéance, il a rapporté 5 milliards USD sur les 10 milliards USD visés, soit un taux de couverture du montant mis en adjudication de 50 %. Le ministère des Finances précise que ces titres ont été servis à trois soumissionnaires au taux d’intérêt limite accepté de 20 %.

Il sied d’observer que c’est pour la première fois que les Bons du Trésor soient adjugés à de taux records de 15 % et 20 %, respectivement pour les titres de trois mois d’échéance et six mois d’échéance.

En rappel, le Gouvernement de la République compte lever sur le marché intérieur, grâce aux Bons du Trésor, 90 milliards de francs congolais (45 millions USD) au cours de ce mois de juillet 2020.

Il tient à la levée des fonds à travers les Bons du Trésor, étant donné que ceci joue un rôle prépondérant, de lissage de gap des recettes par rapport aux niveaux des dépenses, particulièrement à cette période où le pays est confronté à une baisse des recettes suite à la pandémie du Covid-19.