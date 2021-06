500 jeeps offertes par Fatshi : Néhémie Mwilanya dénonce la corruption au sommet de l’État

L’affaire de 500 jeeps que le président de la République Félix Tshisekedi a offertes aux députés nationaux ne cesse de défrayer la chronique dans la cité capitale congolaise.

Après que des députés membres de la Formation politique de Martin Fayulu (ECiDé) aient décliné l’offre du chef de l’Etat Félix Tshisekedi, l’ancien directeur de cabinet de Joseph Kabila le professeur Néhémie Mwilanya, se dit non concerné par ce don du président Félix Tshisekedi, qu’il qualifie de corruption au sommet de l’État.

Pour le député Mwilanya, l’affaire 500 jeeps, C’est une forfaiture signée Union sacrée, en récompense à une manœuvre politicienne. « Enterrer la majorité issue des urnes ». On ne peut prétendre lutter contre la corruption par la corruption. Non. Je ne me sens pas concerné », dénonce-t-il dans un tweet.