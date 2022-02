Tueries des civils à Djugu par les CODECO, les parlementaires provinciaux de l’Ituri ont exprimé leur consternation, ils exigent l’effectivité des opérations FARDC-UPDF.

Les élus provinciaux de l’Ituri, ont exprimé leur consternation à la suite des tueries d’au moins 50 civils dans la nuit de mardi à mercredi 2 février dans le camp des déplacés de Bule territoire de Djugu par des miliciens CODECO. Les élus de cette province signalent au moins 40 personnes ont été blessées lors de cette attaque.

Les députés de l’Ituri déplorent la légèreté dans la gestion de la situation sécuritaire dans leur province pourtant placée sous état de siège depuis mai 2021.

« Condamnons ces actes des massacres cruels et inhumains de la paisible population civile dans le site des déplacés, lieu censé être sous la haute protection conformément aux principes de droit international humanitaire exigeons avec insistance l’ouverture immédiate d’une enquête sérieuse et indépendante pour établir la vérité sur les circonstances qui ont facilité ces massacres de la population civile dans le camp des déplacés et établir les responsabilités; demandons à l’ONU, le classement de la milice CODECO sur la liste noire au même titre que les autres organisations terroristes à travers le monde », disent les députés nationaux de l’Ituri dans une déclaration faite mercredi 2 février 2022.

Ils exigent l’effectivité des opérations conjointes FARDC-UPDF en Ituri. « Exigeons l’effectivité des opérations de la mutualisation des forces entre les FARDC et l’UPDF en Ituri et cela sans épargner les groupes armés locaux et étrangers(…) Nous rappelons une fois de plus notre demande incessante de changement dans la chaîne de commandement des opérations en Ituri… », demandent-ils.

Pour rappel, la Province de l’Ituri et celle du Nord-Kivu sont sous état de siège depuis mai 2021. Cette mesure est prise par le président de la République Félix Tshisekedi.