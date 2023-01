RDC : 49 corps de femmes et enfants retrouvés dans des fosses communes

Des Casques bleus de l’ONU ont découvert à Nyamamba et Mbongi dans la province de l’Ituri, des fosses communes avec 49 civils morts, dont des femmes et des enfants.

La MONUSCO a posté sur son compte Twitter avoir découvert les corps de 49 civils dont 12 femmes et six enfants. Ces cadavres ont été retrouvés dans deux fosses communes dans le village de Nyamamba, dans la province d’Ituri.

La MONUSCO condamne fermement ces « tueries barbares et lâches attribuées à la CODECO ».

Dans une publication de Radio okapi, les Nations Unies ont déclarées que, la violence exercée par la CODECO et d’autres groupes armés sur ces communautés vulnérables est « inacceptable et inhumaine ». La MONUSCO entend soutenir « les autorités congolaises dans le cadre des enquêtes judiciaires sur ces attaques » et demande que « les auteurs soient traduits en justice ».

Rappelons que depuis le 1er décembre 2022, au moins 195 civils ont été tués, 68 blessés et 84 enlevés au cours d’incidents attribués à la CODECO et à une milice rivale appelée Zaïre.

De plus, les récentes attaques ont augmenté le nombre de déplacés qui s’élève désormais à plus de 1,5 million dans la province de l’Ituri, mais ont réduit aussi l’accès des humanitaires.