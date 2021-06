Le speaker de la Chambre basse du parlement congolais Christophe Mboso N’Kodia Pwanga, a choisi l’anniversaire de l’indépendance de la République Démocratique du Congo pour une fois de plus réitéré son attachement au Chef de l’Etat Félix Tshisekedi.

« Je saisis cette occasion pour vous témoigner la loyauté, mon indéfectible attachement à votre auguste personne et ma détermination à servir le peuple que vous placez au centre de votre vision et de votre action politique sous le slogan le peuple d’abord », dit-il

Et de poursuivre : « Je vous réitère mon engagement à donner un sens élevé au mandat représentatif et au statut des élus nationaux légitimes du peuple congolais (…). Votre vision de l’Union sacrée de la nation, porteuse des valeurs de l’éthique judéo-chrétienne et du nationalisme sincère donne l’espoir à notre peuple pour un Congo stable, unis, sécurisé dans ses frontières et prospère ».

Il sied de noter que, cette sortie médiatique du très honorable Mboso, n’a pas échappé aux internautes étant donné qu’elle a été publiée sur le compte twitter officiel de l’Assemblée nationale.

« Je n’apprécie pas du tout l’obséquiosité du Président de l’AN envers le Chef de l’Etat. Ses mots flatteurs sapent les fondements même de la séparation du pouvoir dans un Etat comme le nôtre », a par exemple répondu l’avocat Arnaud Katasi. Même son de cloche de la part de Ekeleme Rodrigue: « Est-ce un message d’anniversaire du président de la République ou un message au peuple congolais pour l’indépendance ? Le Djalelo avec D majuscule par un habitué des régimes autoritaires. Pas étonnant mais pathétique ».