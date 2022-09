RDC : 3 morts dans un crash d’avion

L’appareil était un Antonov 28 immatriculé 9ONSX de la compagnie aérienne Trancept Congo qui a décollé de Kavumu en destination de Kasese.

Les services aéroportuaires de l’aéroport de Kavumu à Bukavu n’avaient plus le signal d’un aéronef. Après son décollage samedi 10 septembre 2022 à aéroport de Kavumu en destination du Maniema, personne n’avait plus aucune nouvelle. Ce lundi, le ministre provincial des transports au Sud-Kivu a indiqué que l’appareil avait connu un crash et les trois personnes à son bord sont tous décédées.

« Un Antonov 28 immatriculé 9ONSX de la compagnie aérienne Trancept Congo en destination de Kasese au Maniema qui a décollé à partir de notre aéroport de Kavumu a connu un problème. L’avion a connu un crash, à l’intérieur il y avait 3 personnes à savoir, le pilote, le copilote et le mécanicien. Jusque-là nous ne connaissons pas la cause du crash », explique Alimasi Malumbi Matthieu, ministre provincial des transports et voies de communication du Sud-Kivu.

Régies des voies aériennes (RVA) a déployé une mission de recherche dans la région.