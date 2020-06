RDC: 20 Professeurs d’universités sont morts dans un espace de 3 mois

Thomas Luhaka ministre de l’Enseignement Supérieur et Universitaire, dit avoir appris avec tristesse et grande consternation, cette nouvelle d’un cycle récurent de décès, dans le rang du personnel académique et scientifique, du monde universitaire.

Au moins 20 Professeurs d’universités, dont 15 de l’Université de Kinshasa, sont morts dans un espace de 3 mois en République démocratique du Congo.

Celui-ci rappelle “l’impératif et l’urgence” d’améliorer les conditions de travail et de vie du personnel engagé au service des universités et instituts supérieurs, compte tenu d’importants investissements et sacrifices pour devenir Professeur d’Université.

« Attristé par cette douleur et compte tenu d’importants investissements et sacrifices pour devenir professeur d’Université, je présente au nom de son excellence Monsieur le Président chef de l’État et du premier ministre, les condoléances aux familles éprouvées et réitère à l’endroit des corps académique et scientifique de toutes les institutions d’enseignement supérieur et universitaire de la RDC la compassion et la solidarité du gouvernement » dit-il.

Il sied de noter que, l’Association des Professeurs de l’Université de Kinshasa a dernièrement rendu public, une liste de 15 professeurs décédés depuis Janvier 2020 jusqu’à ce jour, dans cette alma mater.