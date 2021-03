RD Congo : trois femmes élues au bureau définitif du sénat

Contrairement au bureau Thambwe Mwamba qui n’avait qu’une seule femme, cette fois-ci, trois femmes ont été élues au bureau définitif de la chambre haute du parlement congolais à l’issue de l’élection tenue mardi 02 mars.

Parmi les femmes élues dans ce bureau se trouve Nathalie Bulan’sung rapporteur adjoint élue avec 36 voix, Carole Agito élue questeur avec 50 voix et Ida Kidima élue questeur adjoint avec 65 voix.

Carole Agito élue questeur de la chambre des sages fut directeur général de la société nationale d’assurances pendant 11 ans et président de l’agence nationale des entreprises du portefeuille.

De son côté, la nouvelle rapporteur adjoint du sénat et aussi la plus jeune du bureau âgée de 36 ans, Nathalie Bulan’sung est l’élue de la province du Kwango et cadre du parti politique Avenir du Congo de Patrick Bologna.

En ce qui concerne la nouvelle questeur adjoint, elle est sénatrice élu du Kwilu et cadre du parti lumumbiste unifié PALU.

Par ici les noms des nouveaux membres du bureau définitif du sénat :