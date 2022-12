RD Congo : reprise des combats dans l’est du pays

De violents combats ont eu lieu ce mercredi entre l’armée congolaise et les combattants du Mouvement du 23 mars (M23) dans l’est de la République démocratique du Congo, a confirmé à APA un porte-parole des rebelles.Selon le porte-parole du groupe rebelle M23, le major Willy Ngoma, les affrontements se déroulent dans la province du Nord-Kivu. Il a accusé le gouvernement de Kinshasa de lancer une campagne belliciste et de torpiller les efforts diplomatiques pour résoudre le conflit.

« C’est l’armée congolaise qui a lancé des offensives à l’arme lourde contre les positions du M23 depuis mardi matin dans le territoire de Rutshuru, dans la province du Nord-Kivu », a déclaré le porte-parole des rebelles.

En attendant, des rapports sur le terrain ont confirmé des affrontements entre les Forces armées de la RDC (FARC) et les rebelles à Karenga et Karuli, les zones de Rusayu à la frontière entre le parc national des Virunga et le territoire de Nyiragongo (Nord-Kivu).

Le M23 est un groupe d’anciens rebelles du Congrès national pour la défense du peuple (CNDP). Son nom dérive de l’accord du 23 mars 2009 entre le CNDP et le gouvernement congolais. Les dirigeants du M23 ont déclaré que le mouvement est né parce que le gouvernement congolais n’a pas respecté cet accord.

La semaine dernière, le M23 a annoncé son retrait de KIbumba, un village qu’il avait pris auparavant dans la province du Nord-Kivu avant de le remettre à une force régionale de la Communauté d’Afrique de l’Est.

Kibumba, une ville de la province du Nord-Kivu, est sous le contrôle du M23 depuis la mi-novembre. La force est-africaine est composée de contingents de différents pays de la région. A ce jour, le Kenya a déployé quelque 900 soldats à Goma, la capitale du Nord-Kivu.

L’Ouganda, le Burundi et le Sud-Soudan se sont également engagés à envoyer des troupes dans l’est de la RD Congo.