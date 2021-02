RD C: le Dr. Jean-Jacques Muyembe en visite à Isiro

Le Virologue congolais et Directeur de l’Institut National de la Recherche Biomédicale (INRB), Jean-Jacques Muyembe est arrivé mercredi 17 février 2021 à Isiro chef-lieu de la Province du Haut-Uele.

Il a été accueilli à l’aéroport national d’Isiro-Matari par le gouverneur de province Christophe Baseane Nangaa. Avant de se confier à la presse, le Dr Jean-Jacques Muyembe a fait le briefing de sa mission au numéro un de la Province au salon d’honneur de l’aéroport.

Dans sa communication devant la presse à l’aéroport, le numéro un de l’INRB a fait savoir qu’il est venu dans le Chef-lieu du Haut-Uele pour plusieurs projets dans le domaine de la recherche biomédicale, notamment l’installation dans un avenir proche d’un laboratoire pour faciliter le travail des corps soignants.

Juste après cet entretien, la délégation a été conduite vers le centre-ville par l’autorité provinciale avant de regagner l’aéroport une heure plus tard pour la réception d’un lot important des médicaments et autres matériels de protection et de lutte contre la pandémie de COVID-19. L’échantillon de ces produits a été remis à l’autorité provinciale qui, à son tour l’a transmis à son Ministre de la santé en lui demandant d’en faire bon usage conformément à la recommandation du secrétaire exécutif de l’équipe nationale de riposte.

Après cette brève cérémonie, le chef du gouvernement provincial a conduit ses hôtes aux différents chantiers notamment l’ancienne concession CAPSA où les engins sont déployés pour un travail d’urbanisation du site avant le lotissement ou encore le bâtiment du Gouvernorat.