Pendant qu’au pays de Félix Tshisekedi, les réactions se multiplient pour condamner les propos négationnistes du président rwandais Paul Kagame sur le rapport Mapping, le chef de la diplomatie rwandaise Vincent Biruta, tente de calmer le jeu. A en croire ce ministre rwandais des affaires étrangères, le tollé créé par les propos de son Chef Paul Kagame sur le rapport mapping en RDC, fait suite à une « confusion ».

Sur son compte Twitter, Vincent Biruta écrit : « il y a confusion sur ce que le Président Kagame a dit sur le rapport Mapping lorsqu’il a été interrompu par Alexandra Brangeon sur France24. Il a fait savoir que le rapport est utilisé pour accuser à tort certains individus du pays afin de faire avancer la théorie du double génocide ».

Pour rappel, le président Rwandais Paul Kagame, a au cours d’une interview sur France24 et Rfi, avait affirmé « qu’il n’y a absolument pas eu de massacre en RDC », et que poursuit-il « le Dr Denis Mukwege était un outil des forces non visibles ».

Cette sortie médiatique du président Rwandais Paul Kagame, a suscité des réactions au sein de la classe politique congolaise. S’abstenant de toute polémique, le président Congolais Félix Tshisekedi, a rappelé que le rapport mapping a été élaboré par des experts des Nations-Unies et que la RDC continue à croire qu’un jour la justice sera faite à toutes les victimes de ces violences dans l’Est de son pays la République Démocratique du Congo.