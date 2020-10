Ramaphosa salue le dévouement des enseignants malgré la Covid-19

Le Président sud-africain, Cyril Ramaphosa a salué le dévouement des enseignants du pays à leur travail, malgré les risques encourus face à la pandémie de Covid-19.Ramaphosa faisait ces éloges mardi, lors des célébrations virtuelles du 30ème anniversaire du Syndicat démocratique sud-africain des enseignants.

«Votre dévouement au succès de nos enfants et à l’avenir de notre pays a été prouvé à maintes reprises, mais plus encore pendant la pandémie de Covid-19.

« Dans l’intérêt de nos enfants et de leurs progrès scolaires, vous avez bravé les dangers et les risques posés par la Covid-19 et vous êtes retourné en classe lorsqu’on vous a demandé de le faire », a déclaré le président.

Alors que le pays est toujours aux prises avec la pandémie, Ramaphosa a assuré aux enseignants que son gouvernement était « engagé pour la sécurité de tous nos éducateurs et apprenants, ainsi que de tout le personnel de soutien de notre environnement scolaire ».

Il a promis que le gouvernement continuerait de veiller à ce que les enseignants disposent d’un équipement de protection individuelle adéquat « et de tout le soutien dont ils ont besoin pour enseigner avec succès et en toute sécurité ».

« De même, je vous exhorte à rester vigilant. Nous devons assurer notre sécurité et celle des autres en continuant à observer à tout momentn les réglementations relatives à la distanciation sociale et aux bons protocoles d’hygiène.

Les écoles sud-africaines ont rouvert par étapes en septembre, alors que la pandémie faisait encore rage, tuant plus de 17.000 personnes sur 682.215 cas confirmés depuis mars, selon les derniers chiffres du ministère de la Santé.

La province de Gauteng est restée l’épicentre de la pandémie, avec 221.061 cas depuis le début de l’épidémie de mars.

Elle est suivie par la province du KwaZulu-Natal, avec 119.694 cas, tandis que les provinces du Cap-Occidental et du Cap-Oriental en comptaient respectivement 111.517 et 89.964 cas mercredi.