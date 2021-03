En raison de la situation sanitaire liée à la pandémie de Covid-19, aucune manifestation publique n’a été prévue ce lundi 8 mars 2021 en rapport avec la journée internationale des droits de la femme, en République démocratique du Congo.

Béatrice Lomeya ministre du Genre, Famille et Enfant, a indiqué qu’ il y aura une rencontre de sensibilisation, de réflexion sur le leadership féminin. Il faut rappeler que, depuis 110 ans, la date du 8 mars est le symbole de luttes et revendications pour le droit des femmes, contre le sexisme et les inégalités face aux hommes.

Eve Bazaiba secrétaire général du Mouvement de Libération du Congo (MLC) a réagit aux droits de femmes :

« femmes, nous pouvons, et nous devons », peut-on lire sur son compte Twitter. Elle rend hommage aux femmes engagées et déterminées à lutter pour faire prévaloir leurs droits en tout temps ; et d’insister, en cette période de Covid-19, le futur égalitaire de la société suppose la prise en compte de pôle égalitaire de la société.

En ce 08 Mars 2021, mes pensées et hommages à ces femmes engagées et déterminées à lutter pour faire prévaloir leurs droits en tout temps. En cette période de Covid-19, le futur égalitaire suppose la prise en compte de pôle égalitaire de la sté.

Femmes, ns pouvons et ns devons ! — Eve Bazaiba (@Evebazaiba) March 8, 2021

Il sied de noter que, la manifestation des droits de femmes trouve son origine au début du XXe siècle en Europe et aux États-Unis, réclamant l’égalité des droits, de meilleures conditions de travail et le droit de vote. Elle a été officialisée par les Nations unies en 1977.