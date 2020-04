Prorogation de l’état d’urgence : le PPRD François Nzekuye attaque l’ordonnance présidentielle

Une vive polémique s’accapare de la classe politique, après l’Ordonnance de Félix Tshisekedi, modifiant complétant l’ordonnance n° n°20/014 du 24 mars 2020, portant prorogation de l’état d’urgence en RD Congo, rendue publique le lundi 20 avril dernier.

En limitant l’ordre du jour de la plénière des deux chambres, le porte-parole du PPRD souligne que l’état d’urgence ne rime pas avec le dysfonctionnement des autres institutions.

« Par dérogation au point 2 de l’alinéa précédent, l‘Assemblée nationale et le Sénat peuvent se réunir à plus de vingt personnes, dans les conditions de quorum prévues par la Constitution et leurs Règlements intérieurs respectifs pour statuer uniquement sur la demande d’autorisation de prorogation de l’état d’urgence proclamé par l’Ordonnance », peut-on lire dans l’alinéa 2 du point 7 de ladite ordonnance.

Cette décision met mal à l’aise, les députés du Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie (PPRD), très majoritaires à l’Assemblée nationale. Par la voix de son porte-parole, doublé de la casquette de secrétaire national du parti, François Nzekuye, la formation du Président honoraire fustige le non-respect du principe sacro-saint de séparation des pouvoirs entre le Parlement et l’Exécutif.