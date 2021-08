La proposition de loi Tshiani sur la congolité, portée par l’honorable Nsingi Pululu, déposée à l’Assemblée nationale continue de faire parler d’elle dans le chef des politiques congolais.

Pour l’ancien ministre de la communication et des médias, Lambert Mende Omalanga, « les parlementaires ne sont pas des idiots ; ce sont des hommes de raison qui peuvent peser le pour et le contre ». Et d’ajoute : « toute loi mérite d’être débattue ».

L’ancien porte-parole du gouvernement a remis le débat au milieu du village, débat qui divise les opinions des congolais. Lambert Mende pense que la loi Tshiani ne serait pas du tout précis, qu’il aurait fallu justement verrouiller la seule fonction prestigieuse du président de la République.

«En tout état de cause, on ne peut pas empêcher le Parlement d’en débattre. J’ai lu qu’on ne peut même pas en débattre, moi, je ne suis pas de ceux qui voulaient qu’on ne débatte pas de la loi Minaku et Sakata. C’est une erreur, c’est une mauvaise façon de penser. Il est dit que toute loi mérite d’être débattue. Il faut qu’on fasse confiance à la représentation nationale. Ce ne sont pas des idiots qu’on envoie au Parlement, ce sont des hommes des raisons qui peuvent peser le pour et le contre en ce qui concerne l’intérêt national. Donc, ce projet de loi concernant le verrouillage de l’accès à certaines fonctions régaliennes me parait tout à fait discutable», a déclaré le député national Lambert Mende Omalanga.