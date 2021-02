Programme GPE-Abidjan: remise de diplômes à 44 auditeurs

Quarante et quatre (44) auditeurs de la 20e promotion du Programme de formation en Gestion de la politique économique (GPE) ont reçu jeudi leurs parchemins, lors d’une cérémonie à l’Université Félix Houphouët-Boigny d’Abidjan.

Quarante-quatre auditeurs ont passé avec succès les évaluations de la formation sur un total de 46 dont 38 ont fait les cours en présentiel et huit en formation ouverte à distance. Selon les résultats, 27 ont obtenu leur sésame avec la mention bien et 17 avec la mention assez-bien.

La formation a été affectée par la Covid-19, mais pour achever les différents modules, la direction générale du Programme GPE-Abidjan, conduite par Mama Ouattara, a dû faire basculer, au pic de la pandémie, tous les cours en ligne.

Le Programme GPE-Abidjan vise notamment le renforcement des capacités des cadres des administrations publiques et privées de la sous-région ouest africaine francophone, en matière de management des politiques économiques.

M. Moussa Diabaté, directeur de Cabinet, représentant le ministre de la Fonction publique, Issa Coulibaly, président de la cérémonie, s’est félicité de ce programme qui apparaît comme un instrument privilégié dans la stratégie de renforcement des capacités des cadres des administrations publiques et privées.

« Le programme permet de relever la compétitivité globale des économies africaines et d’accroître la satisfaction des citoyens, usagers/clients de nos services publics » et « l’amélioration constante et soutenue des performances de nos administrations », a-t-il ajouté.

Le nouveau président de l’Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody (publique), Ballo Zié, a invité les auditeurs à considérer ce diplôme comme « un point de départ » face aux défis des économies et des administrations sur le continent.

M. Ballo Zié a salué son prédécesseur, Abou Karamoko, président honoraire de l’Université Félix Houphouët-Boigny, pour son appui apporté à ce programme. Ce dernier a d’ailleurs accordé 2 ha sur l’espace universitaire au programme GPE pour la construction d’un institut.

Le directeur général du Programme GPE-Abidjan, Mama Ouattara, a décerné un trophée de reconnaissance à M. Abou Karamoko. Selon lui, cet institut pensé et devant abriter un campus vise à répondre au mieux aux besoins de formation.

Le GPE-Abidjan, un programme d’excellence de l’Université Félix Houphouët-Boigny, se veut un incubateur de compétences en gestion de la politique économique. La formation débouche sur la délivrance d’un Master des Hautes études en Gestion de la politique économique.

Pour cette formation diplômante qui dure 12 mois, à distance et en présentielle, le candidat doit être titulaire d’une Maîtrise ou d’un Master en sciences économiques et de gestion ou d’un diplôme jugé équivalent et avoir au moins cinq années d’expériences professionnelles.

Le président de la Cour des comptes, Diomandé Kanvaly, parrain de la cérémonie, s’est réjoui de ce que cette formation qui avait lieu en France ait été délocalisée à Abidjan et à Yaoundé en 1998 en ce qui concerne l’Afrique francophone.

« Je vous exhorte à faire honneur à vos pays respectifs, à tous ceux qui ont pris part à votre formation (…) Tout le long de vos carrières, gardez à l’esprit le but pour lequel vous avez été formés: contribuer à l’émergence d’une administration efficace », a-t-il poursuivi.

Le major de la 20e promotion du Programme GPE-Abidjan est le Béninois Emmanuel Akapko. Quatre nationalités ont participé à cette édition, notamment le Bénin, le Burkina Faso, le Togo et la Côte d’Ivoire.