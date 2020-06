Programme GPE-Abidjan: recrutement de la 21e promotion du 1er juin au 22 juillet 2020

Le Programme de formation en gestion de la politique économique «Programme GPE-Abidjan » de l’Université Félix Houphouët-Boigny a lancé, du 1er juin au 22 juillet 2020, le recrutement des auditeurs de la 21e promotion.Le Programme GPE-Abidjan vise notamment le renforcement des capacités des cadres des administrations publiques et privées de la sous-région ouest africaine francophone, en matière de Management des politiques économiques.

Les candidatures des auditeurs sont reçues uniquement en ligne sur le site www.gpe-afrique.net/recrutement/. Le GPE-Abidjan, un programme d’excellence de l’Université Félix Houphouët-Boigny, se veut un incubateur de compétences en gestion de la politique économique.

GPE-Abidjan dispense, actuellement, deux types de formations, débouchant chacun, sur la délivrance d’un Master des Hautes études en Gestion de la politique économique. Les auditeurs ont la possibilité de faire la formation en présentielle ou à distance.

La formation en présentielle, elle, nécessite pour l’auditeur (candidat admis) une mise en stage de la part de son employeur ainsi qu’une présence effective et permanente aux différentes activités de formation du GPE durant les douze mois de formation.

Quant à la Formation ouverte à distance (FOAD), elle, est destinée à ceux qui pour des raisons personnelles ou professionnelles, ne peuvent être mis en situation de stage pour douze mois.

Pour les auditeurs ayant opté pour ce type de formation, FOAD, les cours se déroulent exclusivement en ligne. Toutefois, pour la soutenance du mémoire professionnel, sauf cas de force majeure, celle-ci aura lieu dans les locaux du programme GPE-Abidjan, à l’instar des auditeurs en formation présentielle.

Les auditeurs sont invités à faire leur choix, indiquent les critères d’admission de ce programme, qui mentionne qu’aucune mutation entre les deux types de formation n’est possible » à l’issue de la validation du choix de l’intéressé.

La liste des candidats retenus au terme de la sélection, seront autorisés à concourir. Pour être éligible aux différentes formations, le candidat doit satisfaire des conditions établies par le Programme GPE-Abidjan.

Pour la formation diplômante de 12 mois (à distance et en présentielle), le candidat doit être titulaire d’une Maîtrise ou d’un Master en sciences économiques et de gestion ou d’un diplôme jugé équivalent. Il devra être en activité au moment de la candidature, avoir au moins cinq années d’expériences professionnelles.

Selon le calendrier du recrutement, il est prévu la clôture des candidatures le 22 juillet 2020, ensuite la publication de la liste des candidats autorisés à concourir le 27 juillet, l’épreuve écrite le 6 août, la publication de la liste des amis le 7 septembre 2020 et la clôture des inscriptions le 17 décembre 2020.

À ce jour, le GPE-Abidjan compte parmi ses diplômés des responsables de très haut niveau dans les administrations des pays couverts par le programme. Il a formé des ministres, des directeurs généraux, des secrétaires généraux d’institutions.

Il a également formé de nombreux directeurs de départements dans les administrations des pays bénéficiaires ainsi que des cadres d’institutions internationales : Bad, Pnud, Banque mondiale, Fmi, Bit, Bid, Oms, Uemoa, Cedeao, Boad, Orabank, etc.

Le GPE-Abidjan capitalise plus de 20 ans d’expériences dans le renforcement des capacités. Ses formations permettent aux diplômés d’acquérir des compétences nouvelles en matière de politique économique qui les rendent capables d’assurer les fonctions de : conception; mise en œuvre et de gestion; suivi et d’évaluation; recherche et de conseil; veille stratégique et de communication.