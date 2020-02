Processus de paix entre Kampala et Kigali, la prochaine réunion quadripartite prévue pour le 21 février

Le chef de l’État angolais João Lourenço et ses homologues Félix Tshisekedi (RDC), Paul Kagame (Rwanda) et Yoweri Museveni (Ouganda) seront une fois de plus en réunion quadripartite le 21 février à la frontière entre le Rwanda e l’Ouganda (Gatuna/Katuna).

La décision a été prise ce dimanche à Luanda au cours d’un autre sommet entre les quatre Chefs d’Etat. Ce sera la quatrième rencontre du genre. Au cours de la réunion de ce dimanche à Luanda, ils ont décidé du maintien des activités de la commission Ad-Hoc comme mécanisme de suivi de la mise en œuvre du processus de paix entre Kampala et Kigali.

Le 21 août 2019, un mémorandum d’accord sur la sécurité et la coopération dans la sous région était conclu. Ce sommet entre les quatre dirigeants mettent l’accent sur la réconciliation entre Kampala et Kigali après des mois de tension diplomatique. Les autorités congolaises soutiennent que la paix dans la région des grands lacs n’est possible que si Museveni et Kagame coopèrent, d’où l’implication de Félix Tshisekedi, explique t-on du côté de la présidence congolaise.