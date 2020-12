Dans un communiqué rendu public lundi 30 novembre 2020, Maîtres Clara Gérard-Rodriguez et Pierre-Olivier, attirent l’attention de l’opinion internationale sur l’état de santé de leur client Vital Kamerhe et dénoncent des irrégularités dans la procédure judiciaire en appel du procès 100 jours.

« Alors qu’il était en détention à la prison de Makala, nous avions un contact quasi journalier avec lui (d’avril à septembre 2020). Mais, depuis la reprise du procès devant la Cour et son transfert dans un lieu tenu secret, nous ne pouvons plus le joindre, tandis que lui-même ne prend plus contact avec nous, et qu’il semble que ses avocats congolais ne parviennent pas à le rencontrer. Enfin, nous recevons de la part de ses proches, des informations parcellaires et contradictoires, dont l’évidence est qu’elles sont bridées par une crainte insurmontable ».

Maîtres Clara Gérard-Rodriguez et Pierre-Olivier disent dans leur communique que, l’Ambassade de RDC en France leur a refusé deux fois l’octroi d’un visa, au seul prétexte qu’ils sont Avocats français.

Les avocats français expriment leurs inquiétudes au sujet de la procédure qui est pendante au niveau de la Cour d’appel de Kinshasa/Gombe. Ils jugent cette procédure contraire au droit à un procès équitable.

D’où la saisine du Groupe de travail des Nations Unies sur la détention arbitraire et du Rapporteur spécial sur le droit à la santé.