« Nous assistons à un coup de force qui n’a plus rien du droit », dénoncent les proches du président national de l’Union pour la Nation congolaise (UNC).

A en croire l’assistant particulier de Vital Kamerhe, Michel Moto, l’audience de reprise du procès dite de 100 jours, « la tension est trop forte entre la cour et la défense. Le juge est tout le temps sur son téléphone et n’écoute plus personne qui veut aller dans le sens contraire de son raisonnement. Incroyable ».

Et d’ajoute, les méthodes des juges scandalisent. « La cour rejette toutes les demandes de remise et, avec force, le juge ordonne la poursuite de l’instruction ». L’UNC estime qu’apparemment, « quelqu’un veut d’un procès aussi expéditif que celui du premier degré ».

Pour rappel, le juge a rejeté la demande de médiatisation des audiences du procès suivant l’argument du ministère public qui dit que le législateur n’a pas parlé de la médiatisation des audiences quand il évoque la publicité des audiences, regrette Michel Moto.