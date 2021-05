L’international congolais Gaël KAKUTA, 29 ans, a remporté le Prix Marc-Vivien Foé du meilleur joueur africain évoluant dans le championnat de France de Ligue 1 durant la saison 2020-2021.

Le milieu offensif congolais du Racing Club de Lens devance au classement l’attaquant algérien Andy DELORT (Montpellier Hérault Sport Club) et l’attaquant zimbabwéen Tino KADEWERE (Olympique Lyonnais).

Gaël KAKUTA a été désigné par un jury composé de plus de 100 journalistes spécialistes du football français et africains qui ont participé au jury. L’international congolais faisait partie d’une liste de 11 jours préalablement établie par les services des sports de RFI et France 24.

« Cette édition permet également de célébrer le football, alors que les supporters en sont toujours privés, et de mettre à l’honneur le parcours des meilleurs joueurs africains cette année en Ligue 1, dont certains pourraient être amenés à changer de championnat à la fin de la saison », dit le communiqué des organisateurs du Prix.

Il sied de noter que, son nom vient s’ajouter à ceux de nombreux autres excellents joueurs africains vainqueurs précédemment de ce Prix: Marouane Chamakh (Maroc, 2009) ; Gervinho (Côte d’Ivoire, 2010) ; Gervinho (Côte d’Ivoire, 2011) ; Younès Belhanda (Maroc, 2012) ; Pierre-Emerick Aubameyang (Gabon, 2013) ; Vincent Enyeama (Nigeria, 2014) ; André Ayew (Ghana, 2015) ; Sofiane Boufal (Maroc, 2016) ; Jean Michaël Seri (Côte d’Ivoire, 2017) ; Karl Toko-Ekambi (Cameroun, 2018) ; Nicolas Pépé (Côte d’Ivoire, 2019) ; Victor Osimhen (Nigeria, 2020).