L’allocution du chef de l’État, Félix Tshisekedi, a suscitée plusieurs réactions au sein de la classe politique congolaise.

Pour Prince Epenge cadre de Lamuka , « le peuple ne doit rien croire ni attendre de monsieur Félix Tshisekedi. Le scénario de son allocution d’aujourd’hui à comme metteur en scène Joseph Kabila. Kabila est prêt à sacrifier tout autour de lui pour faire croire au peuple que c’est Félix qui dirige », a-t-il indiqué.

Et d’ajoute, » c’est Félix et son partenaire Kabila qui ont plongé le pays dans cette incertitude et instabilité générale, entre les deux, il n’y a pas un saint et un démon, tous deux sont dans l’obscurité et le peuple doit les rejeter tous ».

La nomination d’un informateur en vue de dégager une majorité parlementaire par le président de la république est une ”évidence” pour faire plaisir au peuple congolais.

« Dans ce jeu de dupe entre Félix et Kabila, la principale victime s’appelle notre peuple, qui est trompé et le sera encore”, a prévenu Prince Eenge cadre de Lamuka.