Primature : la RD Congo et l’UNESCO scrutent leur partenariat

Le développement du partenariat et la mobilisation des ressources nécessaires pour la réalisation des programmes prioritaires du système des Nations Unies au niveau national a été au menu des échanges entre le Premier ministre, Jean-Michel Sama Lukonde, et le directeur du bureau régional pour l’Afrique centrale de l’UNESCO, Kalhed Salah au cours d’une audience qu’il lui a accordée jeudi, dans son cabinet de travail.

Le Bureau régional de l’Afrique centrale couvre quatre des cinq programmes de l’UNESCO en exécutant un ensemble d’activités en accord avec les priorités stratégiques des secteurs à savoir l’ Education, les sciences humaines et sociales, la culture et la Communication et information, note-t-on.