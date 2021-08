Le secrétaire général de la Conférence épiscopale nationale du Congo (CENCO), l’abbé Donatien Nshole s’est exprimé en rapport avec les pressions subies par certains chefs religieux pour se prononcer en faveur de la candidature de Denis Kadima à la présidence de la Commission électorale nationale indépendante (CENI).

L’abbé Donatien Nshole l’a fait savoir au cours d’une conférence de presse conjointe avec le représentant de l’église protestante tenue ce lundi 2 août 2021 à la cité capitale congolaise.

A en croire le secrétaire de la CENCO, c’est suite à ces pressions que les églises catholique et protestante se sont prononcées contre la candidature de Denis Kadima, accusé d’être proche du pouvoir en place. Selon l’abbé Nshole, « certains chefs des confessions n’habitent plus chez eux », suite aux menaces dont ils ont fait l’objet.

« Les raisons qui ont fait que la CENCO et l’ECC disent non au candidat X, il y a les témoignages, on ne dit pas des allégations, pas de personnes qui ont entendu quelqu’un dire, mais plutôt des personnes concernées elles-mêmes qui ont dit qu’elles subissaient des pressions de certaines autorités ou personnalités les enjoignant de voter pour un candidat », a-t-il déclaré.

L’abbé Donatien Nshole confirme que tous les chefs des confessions religieuses qui ont pris part aux discussions ont signé la déclaration dénonçant « les intimidations et menaces, qui affectent l’indépendance de la CENI. Il y en a aussi qui ont témoigné dans une plénière qu’ils ont été approchés par X personne citée pour voter ce candidat moyennant une somme colossale ».

Et d’ajoute : « nous ne l’avons pas entendu dans une rue, mais dans une plénière et c’est noté dans un rapport. Donc au regard des critères que nous nous sommes fixés nous-mêmes, l’expertise ne compte pas, la moralité aussi », a-t-il conclu.