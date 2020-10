Présidentielle: Jacques Assahoré exhorte les populations de Botro à «donner leur voix au progrès»

Le délégué départemental du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (Rhdp) de Botro (Centre), Jacques Konan Assahoré a exhorté, mercredi, les populations de cette localité à « donner leur voix au progrès » que représente le candidat Alassane Ouattara à l’élection présidentielle du 31 octobre prochain.M. Assahoré a fait cette exhortation au cours des différentes étapes de la campagne électorale de proximité qu’il mène dans le département de Brobo depuis dimanche pour expliquer aux populations le projet de société de son candidat.

A travers cette campagne ponctuée de meetings grand public et de rencontres B to B avec les populations, Jacques Konan Assahoré veut contribuer à une victoire du candidat du Rhdp au premier tour de cette présidentielle.

Du village de Razionou aux villages de Boukébo et de Dalékro en passant par la commune de Diabo, il a sensibilisé les jeunes et les femmes à la « cohésion sociale, à plus de civisme et à s’éloigner résolument de la violence ».

M. Assahoré a présenté la politique du candidat Alassane Ouattara en matière d’autonomisation de la femme ivoirienne et particulièrement celle de Diabo.

De la scolarisation de la jeune fille au financement des projets et commerce des femmes, Jacques Konan Assahoré a expliqué aux populations les opportunités disponibles avec le président Alassane Ouattara au nom de qui, il a offert un important lot de matériels composé, entre autres, de tricycles, broyeuses, chaises, seaux et bassines aux jeunes, femmes et à la chefferie. Il est attendu, jeudi, à Krofouessou et à Zanikro.

Ouverte le 15 novembre dernier, la campagne électorale pour cette élection s’achève le 29 novembre prochain. Pour l’instant, seuls les candidats Alassane Ouattara du Rhdp et l’indépendant Konan Kouadio Bertin dit (KKB) sont en campagne sur le terrain.

Les candidats Henri Konan Bédié du Parti démocratique de Côte d’Ivoire (Pdci) et Pascal Affi N’guessan du Front populaire ivoirien (Fpi) qui mènent l’opposition ivoirienne ont lancé un mot d’ordre de désobéissance civile depuis plusieurs semaines pour protester contre la candidature du président Alassane Ouattara qu’ils qualifient d’anti-constitutionnelle.