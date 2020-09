Indigné par la démarche du FCC, Jean Lucien Bussa, cadre du regroupement politique de Joseph Kabila et président du Courant des démocrates rénovateurs (CDER), exige le respect des droits politiques acquis par la population à l’issue du référendum de 2005.

Les réactions continuent à s’intensifier en République Démocratique du Congo après les déclarations faites par certains caciques du Front commun pour le Congo (FCC), au sujet de la présidentielle de 2023 au suffrage indirect.

Le CDER de Jean-Lucien Bussa, soutient l’élection présidentielle au suffrage universel. Pour ces cadres, ledit principe doit être pérennisé à tout prix. Selon nos confrères de Top Congo la formation politique de Jean-Lucien Bussa, exige la détermination du seuil au niveau de la circonscription électorale et le payement de la caution sur base des listes et non par rapport aux candidats dans l’actuelle loi électorale.

Le regroupement politique que dirige Jean Lucien Bussa a dans une déclaration faite en janvier dernier, avait suggéré des réformes sur des questions d’ordre institutionnelle et de gouvernance. Ce regroupement se dit également ouvert à tous les débats sur les réformes électorales.