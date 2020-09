S’oppose à la proposition de son collègue Alphonse Ngoy Kasanji du FCC, de ramener l’élection du Président de la république au suffrage universel indirect. Le député Jacques Ndjoli du MLC,voit dans cette démarche, une manœuvre de « fuir le verdict du peuple » qui est le souverain primaire.

D’après ce cadre du MLC, cette idée de ramener l’élection du Président de la république au suffrage universel indirect, constitue aussi une stratégie pour l’ancien régime de retourner au pouvoir même s’il est en coalition actuellement avec le CACH.

« Les propos de monsieur Ngoyi Kasanji, il ne faut pas vous arrêter aux alibis techniques qu’il évoque. Il s’agit d’une forme de délinquance constitutionnelle africaine où les dirigeants frappés par le syndrome de conservation éternelle du pouvoir, manipulent et charcutent les constitutions afin de créer les conditions pour leurs retours au pouvoir. Donc, ce que Ngoyi Kasanji évoque comme argument technique ne vaut absolument rien. Notre texte constitutionnel est clair dans son esprit, il s’agit de suffrage universel direct, le droit du peuple de se donner directement ses dirigeants et non de se livrer à une opération par des élus dont on connaît les conditions de leurs élections », a dit à Jacques Ndjoli.

Pour rappel, la proposition du député Alphonse Ngoy Kasanji intervient à une semaine de la rentrée parlementaire. Mais le professeur Jacques Ndjoli ne craint pas la majorité parlementaire du FCC si une fois cette proposition était faite à l’assemblée nationale.