La formation politique du sénateur Joseph Kabola le parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie (PPRD), était ce week-end dans un séminaire de formation des communicateurs de masse à Kinshasa.

Pendant deux jours, le PPRD réfléchit sur comment reconquérir le pouvoir d’ici 2023 et le conserver le plus longtemps possible. Pour la formation politique de Joseph Kabila, reconquérir le pouvoir d’ici 2023 ne sera qu’une formalité car le peuple réclame déjà leur retour.

70 jeunes communicateurs de masse ont été formés sous la supervision du secrétaire permanent Emmanuel Shadary le samedi 08 août. L’on a noté l’intervention, de François Nzekuye, Porte-Parole du parti, Kikaya Bin Karubi, diplomate, Prof. Ngoma Binda, philosophe, ainsi que plusieurs communicateurs du parti.