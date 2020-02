Présidentielle 2020: Mme Bédié appelle le Moronou à « penser » à son époux

Mme Henriette Bédié, l’épouse du président du Parti démocratique de Côte d’Ivoire (Pdci), ex-allié au pouvoir, a appelé samedi à M’Batto (Est) les populations de la Région du Moronou à « penser » à son époux Henri Konan Bédié, à 8 mois deux semaines de la présidentielle.« Mon mari m’envoie vous dire merci, mon mari pense à vous, vous aussi pensez à lui et priez pour lui, il vous prend comme ses enfants, comme ses sœurs et ses frères », a dit Mme Bédié en Agni, une langue locale, à l’occasion de la célébration des 23 ans d’existence de l’Association Femmes du Moronou unies (FMU).

Mme Bédié, marraine de la cérémonie, s’est dit très heureuse d’être aux côtés de ces femmes qui entreprennent pour leur autonomisation et le développement du pays, sous l’impulsion de la députée Véronique Aka, qui a créé cette organisation regroupant aujourd’hui quelque 2 000 femmes de la Région.

Venues de 11 sous-préfectures, ces femmes au nombre desquelles figurent des femmes de divers métiers, du monde agricole, des planteurs de café et cacao, ont exécuté des ballets et danses, sous des notes de la fanfare et d’artistes avec à leurs côtés Mme Bédié.

L’épouse de l’ex-président ivoirien, Henri Konan Bédié, a esquivé des pas de danses rythmés et cadencés, dans une atmosphère festive. Elle s’est ensuite prononcée sur le thème retenu : Les enjeux de la cohésion sociale et de l’assainissement de l’environnement politique.

« N’est-ce pas le quotidien de la femme d’en appeler à l’apaisement, au pardon et à la tolérance au sein de la famille et entre celle-ci et la communauté dans toutes ses composantes ? », s’est-elle interrogée au sujet de cette thématique.

Ce thème, dira-t-elle, est « une interpellation à ne pas nous départir de notre rôle de femme, épouse, de mère, cette fonction naturelle de sentinelle de la vie ». Que d’ailleurs « incarne déjà parmi vous Véronique Aka Bra, une femme courageuse, battante et qui encadre ses sœurs » à se réaliser.

