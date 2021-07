Le professeur Néhémie Mwilanya a dans une publication sur son compte Twitter ce mercredi 28 juillet, estime que le processus électoral a été entamé sur fond de fracture sociopolitique profonde et des suspicions graves.

« Désignation des animateurs de la CENI : un processus électoral entamé sur fond de fracture sociopolitique profonde et des suspicions graves, quant à sa transparence et à son inclusivité est porteuse des germes d’inquiétude sérieuse quant à sa régularité et la cohésion nationale ».

Il sied de signaler que, seules 6 confessions religieuses sur les 8 ont choisi le candidat président de la Centrale électorale. L’église catholique et l’Église du Christ au Congo (ECC) avaient suspendu leur participation afin de vérifier des allégations portées à charge de certains candidats. Signalons aussi que, pour la fiabilité de cette désignation scandaleuse, il faut que le procès-verbal doit être signé par les présidents de ces deux plateformes religieuses chose qu’il ne fait même pas rêver.

Un scénario qui semble familier, l’église catholique et l’ECC n’ont pas validé, lors de dernières tractations, le procès-verbal désignant Ronsard Malonda considéré comme proche du Front Commun pour le Congo (FCC) du sénateur à vie Joseph Kabila.

Pour le député national du Front commun pour le Congo (FCC) Néhémie Mwilanya, cette situation ne donne pas un bon signe pour le processus électoral avenir.