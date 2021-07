Les confessions religieuses vont de nouveau se réunir ce mardi 27 juillet au siège de la Conférence Épiscopale Nationale du Congo (CENCO). Cette rencontre est cruciale pour la désignation de leurs délégués à la Commission Électorale Nationale Indépendante (CENI).

Il sied de de noter que, toutes les candidatures reçues seront analysées d’abord par les membres du secrétariat technique. Une liste restreinte sera ensuite soumise à la plénière composée des chefs religieux. Ces derniers passeront au vote si le consensus n’est pas trouvé.

Signalons que, les PV de désignation et les dossiers complets des candidatures doivent être déposés dès demain mercredi 28 juillet pour être traités par une commission paritaire majorité-opposition. Ladite commission travaillera du 30 juillet au 3 août et déposera son rapport au bureau de l’Assemblée nationale qui la soumettra à la plénière pour examen et adoption le 6 août. C’est le 17 août que sera transmise la résolution d’entérinement de 15 membres au Chef de l’État Félix Tshisekedi pour investiture.

S’agissant de la nouvelle loi, la prochaine CENI sera composée de 15 membres désignés par les forces politiques représentées à l’Assemblée nationale et la société civile à raison de : 6 par la Majorité, 4 par l’Opposition et 5 par la société civile dont 2 par les confessions religieuses, 2 par les organisations spécialisées en matière électorale et 1 par les organisations féminines de défense des droits de la femme. Aussi, aucune province ne peut y compter plus d’un membre.