Présidence de la CENI : « le cas Malonda appartient au passé » (abbé Nshole)

Jean Marc Kabund, Coordonnateur de la coalition cap pour le changement (CACH) et président intérimaire de l’UDPS, a reçu mardi 28 juillet le secrétaire général de la conférence épiscopale national du Congo (CENCO), l’abbé Donatien Nshole.

Lors de cette rencontre les deux personnalités de la République Démocratique du Congo, ont évoqué la question sur la réforme de la commission Électorale Nationale Indépendante (CENI) et de la loi électorale.

« Je suis dans mon rôle de secrétaire général. Je suis venu savoir ce qu’il pense de ce qui nous tient à cœur, les réformes autour de la CENI et de la loi électorale , parce que, c’est quelque chose que nous estimons important et on ne peut pas y arriver si nous ne parlons pas avec les politiques », a dit l’abbé Nshole secrétaire de la CENCO.

S’agissant de l’entérinement de Ronsard Malonda par l’Assemblée, secrétaire de la CENCO a répondu laconiquement que cette question appartient au passé. « Eh bien là, je crois que c’est du passé » , a-t-il conclu.