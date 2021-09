Le regroupement politique du sénateur Joseph Kabila, Front Commun pour le Congo (FCC), réitère son exigence de trouver un large consensus, sur la désignation des membres de la Commission électorale nationale indépendante (CENI).

Dans une déclaration faite mercredi 15 septembre, la plateforme de Joseph Kabila, met en garde l’institution de Christophe Mboso, contre toute tentative de forcing visant à mettre en place une CENI contre la volonté des composantes reconnues par la loi organique portant organisation et fonctionnement de la CENI.

« Le FCC appelle donc à ce que l’Assemblée nationale ne procède, sous aucun prétexte, à l’entérinement grâce à sa majorité mécanique et à la corruption des conclusions d’une commission sans qualité ni mandat et à laquelle aucune composante de l’opposition légalement habilitée à le faire n’a délégué de représentant et n’a donc pas siégé, ni participé aux délibérations », prévient le Front Commun pour le Congo.

Sur ce dossier, rappelle le FCC, le cas de Ronsard Malonda devrait logiquement servir de jurisprudence et aider toutes les autorités appelées à intervenir par leurs compétences dans la mise en place de la CENI.