Près de 2,3 milliards FCFA de l’UE à la lutte contre le Covid-19 au Congo

L’Union Européenne (UE) va soutenir le plan de riposte de lutte contre le coronavirus du gouvernement congolais pour un montant d’environ 2,3 milliards FCFA, indique un communiqué de sa représentation au Congo parvenu ce vendredi à APA.« Cet appui financier de l’UE qui est une réponse à l’appel lancé par le gouvernement congolais à son endroit sera axé sur deux volets, à savoir le volet urgence sanitaire et le volet atténuation de l’impact économique de la pandémie », précise ce communiqué.

Pour le premier volet, l’UE va accorder au gouvernement congolais un financement direct d’environ un milliard FCFA (1,5 millions d’euros) via la Croix rouge française pour les besoins d’urgence de la pandémie liés au renforcement de la surveillance épidémiologique, à la prévention et au contrôle des infections d’une part; la communication sur les risques et l’engament communautaire, d’autre part.

S’agissant du deuxième volet, l’UE entend apporter un financement d’un milliard FCFA pour le renforcement des chaînes de produits agricoles, notamment de la filière manioc. Avec ce financement, l’UE annonce également sa volonté de s’appuyer sur le PAM (Programme alimentaire mondial) pour renforcer les actions dans les domaines de la sécurité des approvisionnements en milieu rural et urbain, avec un focus particulier sur les groupes vulnérables, en soulignant que d’autres sources de financement allant dans ce sens sont à l’étude.

Par ailleurs l’Union européenne annonce avoir en réserve une enveloppe allant jusqu’à 328 millions FCFA (500.000 Euros) pour des appuis techniques et qui pourraient être mobilisés sur demande spécifique du gouvernement congolais en réponse à la crise sanitaire.