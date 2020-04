Politique, social et santé au menu des quotidiens marocains

Les quotidiens marocains parus ce jeudi s’intéressent à nombre de sujets notamment le projet de loi 22-20 sur les réseaux sociaux, la commémoration du 1er mai, le rapatriement des ressortissants étrangers et l’approvisionnement des pharmacies de masques de protection.+L’Opinion+ revient sur le projet de loi 22-20, estimant qu’ « au rythme des réseaux sociaux qui prennent souvent leurs divagations pour la réalité, cette loi ne verra pas le jour. Du moins en l’état, pourrait-on leur concéder ».

Et pour cause! Les sorties désavouant le projet de loi se font de plus en plus nombreuses, explique le quotidien, qui fait remarquer que les partis politiques réagissent et affirment une nette opposition à ce projet.

Les associations montent au créneau et dénoncent une volonté liberticide et à caractère anticonstitutionnel, fait-il savoir, estimant que la victime du projet de loi 22-20, car excessif dans certaines de ses formulations, serait, sans nul doute, le champ de la liberté d’expression, qui se verrait rétréci.

+L’Economiste+ écrit : « pas de manifestation pour le 1er mai, pour cause de virus », précisant que ce sera la deuxième fois de l’histoire du syndicalisme. Pourquoi ce domaine est-il jugé secondaire, au point que les ministres s’en tiennent à redire le discours du 1er mai de leur prédécesseur? S’interroge la publication, qui se demande également, entre autres questions, pourquoi tous les travailleurs ne sont pas couverts par la Caisse Nationale de la Sécurité Sociale (CNSS) et pourquoi des entreprises s’affranchissent du droit social et du droit du travail.

« Rapatriements à tire d’aile », titre +Libération+, qui rapporte que les opérations de rapatriement des ressortissants européens depuis le Maroc se poursuivent de plus belle.

Pas plus tard qu’avant-hier, un vol transportant des citoyens français s’est envolé depuis l’aéroport de Marrakech. La Belgique poursuit également ses efforts pour rapatrier ses citoyens bloqués au Maroc. Depuis le 21 avril dernier, sept vols ont quitté Marrakech et Agadir, fait savoir la publication.

