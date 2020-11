Politique, santé et sport au menu des quotidiens marocains

Les quotidiens marocains parus ce jeudi se focalisent sur nombre de sujets notamment l’ouverture d’un consulat des Emirats arabes unis à Laâyoune, la situation épidémiologique au Maroc et l’élimination du Raja de Casablanca en demi-finale de la Ligue des champions d’Afrique.+L’Economiste+ rapporte que Les Émirats Arabes Unis ont ouvert, mercredi, un consulat général à Laâyoune, la 9ème représentation diplomatique inaugurée dans la capitale du Sahara marocain en moins d’un an.

Les Émirats Arabes Unis ont ainsi emboîté le pas à l’Union des Comores, au Gabon, à la République Centrafricaine, à Sao Tomé-et-Principe, au Burundi, à la Côte d’Ivoire, à l’Eswatini et à la Zambie, rappelle le quotidien.

+Assabah+ croit savoir que La Libye pourrait bien devenir le 16ème pays africain et le deuxième pays du monde arabe à ouvrir son consulat général à Laâyoune. Les autorités libyennes ont déjà entrepris les démarches nécessaires pour l’ouverture de leur représentation diplomatique dans les provinces du Sud du Maroc.

Selon la publication, c’est une décision qui a été prise d’un commun accord avec toutes les parties libyennes, sans exception aucune, en reconnaissance des efforts déployés par le Maroc pour rapprocher les points de vue des uns et des autres.

Les efforts déployés par le Maroc pour accueillir le dialogue inter-libyen et créer les conditions propices pour parvenir à un règlement global de la crise en Libye, ont d’ailleurs été largement reconnus et salués à l’échelle internationale. Et, souligne le quotidien, la Libye ne saurait se permettre de porter atteinte à l’intégrité territoriale de ce pays qui a tellement fait pour sa réconciliation interne.

+Libération+ écrit : « Général, évasif et confus », c’est ainsi qu’on peut décrire le dernier discours du chef du gouvernement à la Chambre des conseillers à l’occasion de la séance mensuelle des questions orales sur les politiques publiques.

En fait, Saâd Eddine El Othmani n’a rien évoqué de nouveau et n’a rien annoncé d’important. Mieux, le discours du chef de l’Exécutif maintient l’opinion publique dans le flou alors que les allégations et les fake news relayées par les réseaux sociaux font rage. Ainsi, El Othmani n’a pas jugé utile de clarifier la position du gouvernement concernant un nouveau reconfinement.

Selon lui, tout est possible et rien n’est moins sûr. Le chef du gouvernement a déclaré qu’aucun de nos concitoyens ne souhaite le retour à un confinement en raison de ses répercussions économiques, sociales et psychologiques. Mais cela reste une option possible, ajoute-t-il, si la situation devient incontrôlable et si les Marocains faillent à leur engagement, en tant qu’individus et groupes, à l’application des mesures de précaution dictées, commente le journal.

+Le Matin+ fait savoir que le Raja de Casablanca a quitté la Ligue des Champions d’Afrique après sa défaite (4-1), mercredi soir, face à son hôte égyptien le Zamalek lors de la demi-finale retour disputée au stade international du Caire.

Les Verts ont ouvert le score à la 47e minute sur un but du Congolais Ben Malango avant que Ferjani Sassi n’égalise pour les Égyptiens (61e).

A quelques minutes de la fin de la rencontre, les Égyptiens ont arraché la victoire grâce à un doublé de Mostafa Mohamed (85e, 88e) et un but du Marocain Achraf Bencharki (90+1).

Pour rappel, lors du match aller disputé au complexe sportif Mohammed V, le club casablancais s’était incliné devant le Zamalek sur le score de 1 but à 0. L’unique but de la rencontre a été l’œuvre de Bencharki (18e).

La finale de la compétition opposera le 27 novembre au stade Borg Al Arab d’Alexandrie le Zamalek et Al Ahly qui a battu en demi-finale le Wydad de Casablanca.