Politique, santé et sport au menu des quotidiens marocains

Les quotidiens marocains parus ce mercredi se focalisent sur nombre de sujets notamment le Sommet du G5 Sahel, les doses de vaccins réceptionnées par le Maroc et la Coupe d’Afrique des nations (U20).+Al Ahdath Al Maghribia+ rapporte que le chef du gouvernement, Saâd-Eddine El Othmani, a déclaré devant le sommet du G5-Sahel, qui a clôturé ses travaux mardi 16 février dans la capitale tchadienne, N’Djamena, que le Royaume resterait fidèle à ses engagements envers l’Afrique et lutterait avec les pays du Sahel contre les dangers qui les guettent et menacent l’avenir de toute la région.

Selon la publication, le Royaume est lié par des relations étroites et de bon voisinage avec les cinq pays du Sahel. Autant dire que le Maroc est directement concerné par tout ce qui a trait à cette région et fait siens tous les dossiers et préoccupations posés sur la table de discussion de ce groupe.

Le chef du gouvernement ait eu ces mots dès son arrivée à N’Djamena: «Le Maroc est fort par ses liens historiques avec les pays du Sahel et demeure un acteur engagé dans la sécurité et la stabilité de l’Afrique». Un discours qu’il étalera au cours de son intervention lors de la séance d’ouverture de la septième session du sommet du G5-Sahel.

Le Royaume reste fidèle à ses engagements envers l’Afrique et s’aligne aux côtés des cinq pays du Sahel, ainsi que du reste des pays de la région, pour lutter ensemble contre les dangers qui menacent leur avenir et l’avenir de toute la région, indique El Othmani. Le chef du gouvernement, qui représente le roi Mohammed VI à ce sommet, a indiqué que: « Nous, dans le Royaume du Maroc, ne sommes pas de simples spectateurs de ce qui se passe dans la région du Sahel et nous ne l’avons jamais été. Bien au contraire, nous refusons, comme vous, toute menace sécuritaire et sommes solidaires de nos amis dans les pays de la région contre les dangers qui les guettent et qui nous menacent, tous, directement».

Au registre de la santé, +Maroc Le Jour+ fait savoir que le Maroc a reçu jusqu’à présent un total de 7 millions de doses de vaccins anti Covid-19, après l’arrivée de 500.000 doses supplémentaires du vaccin chinois Sinopharm.

Un deuxième lot de 500.000 doses du vaccin du laboratoire chinois Sinopharm a été réceptionné plus tôt mardi en provenance de Pékin. Ces doses seront distribuées sur les différents centres de vaccination du Royaume.

Dans le même sillage, +L’Economiste+ indique que le ministère de la Santé a annoncé, mardi, avoir mis en place un Consortium de laboratoires pour l’identification des variants de SARS-CoV2 circulant au Maroc.

« Ce consortium de laboratoires disposant d’une plateforme fonctionnelle de séquençage a été mis en place dans le cadre de la stratégie de veille génomique du nouveau coronavirus SARS-CoV2 », explique le département, ajoutant que l’objectif est « d’identifier les variants de SARS-CoV2 circulant au Maroc et les caractériser par séquençage génomique.

Et de poursuivre : le séquençage des souches de SARS-CoV2 collectées des différents laboratoires publics et privés, y compris les laboratoires mobiles et les laboratoires à bord de navires transportant les passagers de l’Europe vers le Maroc, se fait de façon continue entre les laboratoires de consortium. Tout variant étranger est ainsi déclaré aux directions compétentes.

Côté sport, +Aujourd’hui le Maroc+ rapporte que la sélection nationale U20 de football s’est imposée face à son homologue gambienne (1-0), en match comptant pour la première journée (Groupe C) du premier tour de la Coupe d’Afrique des nations (U20), disputé mardi après-midi à Nouadhibou en Mauritanie.

L’unique réalisation des lionceaux de l’Atlas a été l’œuvre de Mehdi Moubarak à la 25e sur penalty. Dans le même groupe, la sélection ghanéenne a écrasé son homologue tanzanienne par 4-0.

Lors de la prochaine journée, le onze national, qui prend part à cette compétition après 15 ans d’absence, affrontera vendredi la Namibie avant de rencontrer la Tanzanie lundi prochain, informe le quotidien.