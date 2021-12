Politique, santé et économie au menu des quotidiens marocains

La question de l’intégrité territoriale du Royaume, la gestion de la pandémie de covid-19 et la Bourse de Casablanca sont les principaux sujets traités par les quotidiens marocains parus ce jeudi.+L’Opinion+, qui aborde la question de l’intégrité territoriale du Royaume, se demande comment l’Union Africaine pourrait continuer à justifier la présence parmi ses rangs d’une entité reconnue fantoche par ses propres dirigeants.

Quoique conscient et convaincu depuis des lustres de l’illégitimité de la « rasd » et de ses dirigeants, le Maroc continuera à « tendre une main pacifiste à ses enfants égarés pour un retour à la raison et à la nation clémente et miséricordieuse », dans le cadre de sa proposition d’une large autonomie, relève le journal.

+L’Economiste+, qui revient sur la gestion de la pandémie de covid-19, écrit que la propagation du nouveau variant, Omicron, qui devra s’accélérer, rappelle à l’ordre la nécessité d’adhésion aux campagnes de vaccination massive, afin d’éviter de retomber dans le cauchemar de saturation du système de santé.

Les choix de se faire vacciner ou non sont certes des questions d’ordre personnel, mais dans ce contexte aussi inédit, le doute est-il permis?, se demande la publication+.

Le lâcher-prise dans les gestes barrières est dangereux au moment où le pays a tant investi à tous les niveaux, juge-t-il.

+Aujourd’hui Le Maroc+, qui revient sur la Bourse de Casablanca, souligne que cette Bourse est censée constituer un des leviers majeurs pour le financement de l’économie et surtout des PME, mais pour cela, elle devra aller chercher une nouvelle clientèle en dehors de son axe captif Casablanca-Rabat.

Pour le quotidien, si les PME sont appelées à devenir des acteurs importants sur le marché, cela suppose d’aller les démarcher là où elles se trouvent, dans les régions.