Politique et société parmi les divers sujets à la Une au Sénégal

Les quotidiens sénégalais parvenus à APA ce mardi traitent d’une diversité de sujets abordant entre autres la bataille de succession qui mine le Parti socialiste et le phénomène de l’émigration clandestine.Le journal Sud Quotidien évoque la succession de Ousmane Tanor Dieng et barre à sa une, « le PS face au PS ». Le canard parle de « jeu de cache-cache entre les différents prétendants ». Pour le Docteur en Science politique, Maurice Soudiek Dione, qui s’est livré à une analyse dans le même journal, « les prétendants ont intérêt à porter un projet politique socialiste à proposer aux sénégalais, plutôt que de faire passer des ambitions personnelles » au risque de plonger le parti vers des « lendemains incertains ».

Walf Quotidien n’y va pas par quatre chemins et soutient que les « démons de la division rôdent » au niveau du PS. Le journal ajoute que Serigne Mbaye Thiam veut « évincer Aminata Mbengue Ndiaye ». Mais, il devra faire avec la résistance de certains militants qui ne comptent pas lui « dérouler le tapis rouge ».

Enquête consacre un dossier sur « l’émigration clandestine » avec un titre évocateur « le hurlement de désespoir ». Le journal évoque les multiples raisons qui poussent les jeunes à emprunter la mer : pression sociale, raréfaction des poissons, absence d’alternatives entre autres. Enquête qui a recueilli les témoignages de certains aventuriers confie que 1319 Sénégalais ont pu rallier les îles espagnoles entre janvier et septembre.

Vox Populi est revenu sur le meurtre du jeune sénégalais Alassane Kanté, 22 ans, en région parisienne samedi. Fils unique d’un couple sénégalais originaire de Tambacounda (Est du Sénégal), il a été touché par une balle tirée par un individu ivre, finalement arrêté par la police française. Suite à ce drame, la communauté sénégalaise de Paris appelle à une « Marche blanche » vendredi à 17h (15h heure locale) à la Place Nelson Mandela.

Vox Populi est aussi revenu sur le drame qui a touché la communauté Layennes avec le décès de trois enfants du Khalife en l’espace de 24 heures.

Le Quotidien a consacré une enquête sur l’affaire des sénégalais détenus dans les prisons libyennes. Le journal révèle que « pour connivence avec l’Etat islamique, cinq sénégalaises et leurs onze enfants sont en détention » en Libye. Les familles des détenus appellent l’Etat à faire jouer sa diplomatie pour les rapatrier.

Le quotidien L’AS a donné la parole au Ministre de l’Enseignement supérieur Cheikhou Oumar Hanne qui confie dans le journal que « 65000 bacheliers seront orientés pour la prochaine rentrée académique ».

Le quotien national Le Soleil fait un focus sur le projet énergie de l’OMVG (Organisation pour la mise en valeur du fleuve Gambie) portant sur une ligne d’interconnexion de 1700km. Selon le journal, les travaux sont « presque finalisés au Sénégal ». Ce projet consiste à construire une ligne d’interconnexion longue de 1700km qui va relier le Sénégal, la Gambie, la République de Guinée et la Guinée Bissau.

L’Observateur est revenu sur la présidentielle guinenne avec la bataille de communication des deux candidats. Cellou Dalein Diallo, opposant d’Alpha Condé et candidat de l’UFDG a revendiqué la victoire dans une déclaration lue devant ses partisans lundi. Une sortie à laquelle a répondu le camp présidentielle qui ne compte pas « céder au chantage et la violence ».

L’AS parle de confusion aux lendemains de cette présidentielle et évoque « les germes d’un chaos postelectoral ». Le journal rappelle le triste souvenir de la crise ivoirienne et soutient que la Guinée pourrait se retrouver avec « deux présidents » au sortir de ce scrutin.

En sport, Stades et Record titrent sur le retour de la Ligue des champions ce mardi et mettent en vedette le choc du jour : PSG / MU. Record informe que Gana Guèye et Paris ont une revanche à prendre après une élimination surprise lors de l’édition 2018-2019 face à cette formation mancunienne.