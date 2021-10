Politique et faits divers à la Une de la presse sénégalaise

L’actualité politique et les faits de société s’ imposent aux quotidiens sénégalais parvenus ce samedi à APA.Sud Quotidien traite de la mise en place, hier, par l’Assemblée nationale d’une commission pour la lever l’immunité parlementaire des députés Boubacar Biaye et El Hadj Mamadou Sall impliqués dans un trafic présumé de passeports diplomatiques. « La commission ad hoc, en jeu ! », s’exclame le journal, faisant état d’un « jeu trouble de la majorité (Benno Bokk Yakkar) ».

« Levée de l’immunité parlementaire des députés Biaye et Sall : La procédure enclenchée en mode fast track », constate L’As, qui informe que le bureau sera en réunion mardi 26 octobre pour déposer son rapport dans dix jours.

« Une commission ad hoc en mode fast track », renchérit Source A, qui à quelques jours des investitures des candidats aux élections territoriales du 23 janvier 2022, informe que des leaders de Benno Bokk Yakkar lavent leur linge sale à la DIC ( Division des investigations criminelles) ».

Nos confrères écrivent que Thierno Ndiaye, candidat à la mairie de Gueule-Tapéé-Fass-Colobane, a porté plainte contre Babacar Ba, son camarade de parti, pour un commentaire jugé déplacé.

Renseignant que le parti d’Ousmane Sonko investit dans les 19 communes et la ville de Dakar, Le Quotidien titre : « Pastef partout. Pastef défie Taxawou (de Khalifa Sall). Sonko dénonce les suspensions à la coalition Yewwi Askan Wi (YAW) ».

« Listes de Pastef dans les 19 communes de Dakar : Les Patriotes veulent détrôner les Khalafistes », titre L’As.

« Velléités de rébellion de ses troupes contre YAW : Sonko sort la cravache. Dakar se plie sagement, Tamba qui ‘s’était rebelle se range sans discuter », rapporte Vox Populi.

Cela fait dire à Walf Quotidien que « Sonko met de l’ordre dans ses rangs ».

« Élections locales de 2022 : Sonko rappelle à l’ordre ses troupes, la tension monte à Benno », indique Libération.

En faits divers, Sud Quotidien revient sur ce qu’il qualifie d’horreur à Kandiadiou (Bignona, Sud) où une mine a tué hier vendredi six personnes qui étaient à bord d’une charrette.

« Explosion d’une mine anti-personnelle à Bignona : des morts et des blessés », ajoute Source A.

Les Échos titre sur l’attaque du domicile de la veuve de Cheikh Bethio Thioune et souligne que « les thiantacounes prêts à mourir pour Aïda Diallo (leur guide spirituel) ».

Pendant ce temps, Le Soleil voyage au Fespaco de Ouagadougou et parle d’une « belle moisson sénégalaise » avec « Baamum Nafi » et « Les Tissus blancs » qui ont gagné des prix spéciaux, alors qu’au palmarès officiel, on retrouve « Wala Bok » de Fatou Kandé Senhor avec le prix de la médaille série africaine.