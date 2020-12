Politique, diplomatie, santé et sport au menu des quotidiens marocains

Les quotidiens marocains parus ce vendredi consacrent de larges commentaires à la coopération Maroc-Russie, la construction du nouveau consulat US à Casa, la campagne de vaccination anti-Covid et l’entame du championnat marocain de football.+Le Matin+ écrit que la coopération commerciale et le potentiel de développement entre le Maroc et la Russie ont occupé la majeure partie des discussions de la réunion préparatoire de la 8ème session de la Commission mixte maroco-russe de coopération économique, scientifique et technique, qui a eu lieu par visioconférence.

S’exprimant en ouverture de cette réunion, le ministre russe de l’Agriculture, Dmitry Patrushev, a dit espérer que la stabilisation de la conjoncture actuelle permettra de restaurer et d’augmenter les indices commerciaux entre le Maroc et la Russie, notamment suite à la baisse du volume d’échange entre les deux pays, impacté par les conséquences de la propagation du Coronavirus.

Patrushev, également co-président de la Commission mixte Maroc-Russie, reportée en raison de la propagation de la Covid-19, a par ailleurs estimé que « l’adoption de nouvelles bases réglementaires seront des gages pour la consolidation du partenariat entre les deux pays », évoquant dans ce sens un ensemble de documents « à finaliser et harmoniser ». De son côté, le ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita, a relevé cinq pistes à développer, afin de faire avancer le partenariat multisectoriel entre le Maroc et la Russie.Il s’agit de compléter le cadre juridique entre les deux pays, notamment les accords prêts pour signature dans les secteurs aérien et douanier, et de finaliser les accords portant, entre autres, sur le transport maritime et la criminalité transfrontalière, rapporte la publication.

+Aujourd’hui le Maroc+ fait savoir que la diplomatie américaine ouvrira à Casablanca un nouveau consulat général, et ce sur une surface globale de 2,8 hectares.

La pose de la première pierre de cet édifice a eu lieu jeudi 3 décembre en présence de David T. Fischer, ambassadeur des Etats-Unis au Maroc, Jennifer Rasamimanana, consule générale des États-Unis à Casablanca, Anas Khelas, directeur du Protocole au sein du ministère des affaires étrangères, Said Ahmidouch, wali de Casablanca-Settat, et Khadija Benchouikh, gouverneure de Hay Hassani.

Doté d’un budget de plus de 300 millions de dollars, le projet embauchera en moyenne 300 Marocains dans chacune de ses étapes de réalisation, et injectera jusqu’à 100 millions de dollars dans l’économie marocaine, pour une livraison prévue en 2024, indique la publication.

+Al Bayane+ se fait l’écho d’une déclaration du ministre de la Santé, Khalid Ait Taleb qui a révélé que la date de démarrage de la campagne de vaccination n’est pas encore fixée.

Lors de son passage sur la deuxième chaîne marocaine, le ministre s’est penché sur la mise en place de la campagne de vaccination contre la Covid-19, soulignant que la date de démarrage de cette campagne tant attendue n’était pas encore fixée, bien que préalablement prévue dès le vendredi 4 décembre.

Dans le même sillage, Ait Taleb, a affirmé qu’il espère que la campagne puisse commencer dans les plus brefs délais, soit avant la fin de cette année.

Au volet sportif, +Al Ahdath Al Maghribia+ indique que la nouvelle saison du championnat marocain du football démarrera ce vendredi avec une première affiche qui opposera le Maghreb de Tétouan au Chabab Mohammedia.

L’autre affiche alléchante de cette première journée opposera l’AS FAR à un autre promu, le MAS de Fès. Ce dernier avait demandé le report de cette rencontre en raison de l’infection de certains de ses joueurs à la Covid-19, mais la Fédération marocaine de football a décrété le maintien de ce match.

Samedi, la Renaissance de Berkane fera le déplacement à Zemamra (15h30), le Rapide Oued Zem accueille le Mouloudia d’Oujda au complexe des phosphates, tandis que l’Olympique de Safi affronte le Difaâ El Jadida à 19h30.

Dimanche, l’Ittihad de Tanger affrontera le Hassania Agadir au stade Adrar, le Wydad accueille le Youssoufia Berrechid au Complexe Mohammed V (17h30), et enfin le Raja se déplace à Rabat pour jouer le FUS au Complexe Moulay Abdellah à 19h30.