Le Port de Pointe-Noire au Congo Brazzaville, vient de bénéficier de deux (02) nouveaux portiques de parc RTG Avec une capacité de levage de 40 tonnes.

A en croire les responsables de la société Congo Terminal qui se sont instis pour cette réalisation, ces équipements vont accroître les capacités de stockage des conteneurs sur les parcs et va participer à l’amélioration de la fluidité sur l’ensemble des opérations du Congo Terminal.

Il sied de noter que, Congo Terminal a financés cette opération, à la hauteur de 2,6 milliards de francs CFA. Ces deux portiques de parc, construits par Konecranes spécialisée dans les équipements de levage, vont renforcer les capacités de manutention du terminal à conteneurs du Congo.

« Grâce à ce nouvel investissement, nous renforçons la compétitivité de l’économie et accélérons le dynamisme des échanges régionaux dans la région. Depuis 2009, Congo Terminal a investi plus de 250 milliards de FCFA (400 millions d’euros) dans le développement des infrastructures, l’acquisition des équipements modernes de manutention et l’installation d’un système d’exploitation performant. » a indiqué Laurent PALAYER, Directeur Général de Congo Terminal.

Selon Laurent Palayer, Congo Terminal va poursuit son programme d’investissements afin de faire de Pointe-Noire, un port en eaux profondes de référence dans la sous-région, adossé à des corridors spécifiques et qui répond aux attentes des principaux armateurs.

Pour rappel, en 2019, l’entreprise a manutentionné plus de 920 000 EVP contre 190 000 EVP au début de la concession qui ont permis au port de Pointe-Noire d’obtenir la distinction de « meilleure productivité à quai des ports d’Afrique centrale et de l’ouest ».